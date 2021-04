Edição 1012

As eleições legislativas do passado domingo são o grande destaque desta edição do Expresso das Ilhas.

As eleições legislativas do passado domingo são o grande destaque desta edição do Expresso das Ilhas.

O PAICV e a UCID melhoraram relativamente a 2016 mas não o suficiente para derrotarem o MpD que renovou a maioria absoluta e vai governar por mais cinco anos.

No rescaldo da noite eleitoral ficam as reacções dos principais líderes partidários aos resultados destas legislativas.

Destaque ainda para a noite eleitoral. No domingo noite, numa emissão especial da Rádio Morabeza, estiveram à volta de uma mesa uma empresária, um jurista, uma antropóloga e um jornalista. Ao longo de várias horas, o painel discutiu os resultados e procurou antecipar o que por aí vem na vida dos partidos.

Na entrevista desta semana José Semedo, presidente da Afrosondagem, analisa o resultado destas eleições. Nesta conversa com o Expresso das Ilhas, José Semedo defende que não há uma relação directa entre a avaliação do desempenho do governo e a intenção de voto. Isto porque a avaliação do desempenho do governo é apenas uma das variáveis que o eleitor tem em consideração no momento em que pensa em que partido vai votar. José Semedo explica ainda que há outras variáveis que condicionam as intenções de voto como o grau de confiança em quem está no poder e o grau de confiança em quem está na oposição.

A COVID-19 continua a ter destaque de primeira página na edição desta semana do Expresso das Ilhas. Esta semana fomos ver como decorre o processo de vacinação.

A adesão à vacinação contra a covid-19, de administração opcional, tem sido boa entre as camadas que, nesta primeira fase, podem aceder à mesma. Praticamente todos os profissionais de saúde, do público e do privado, bem como a protecção civil e bombeiros já foram vacinados. Em curso, por ordem de idade decrescente, está a vacinação de idosos com mais de 70 anos. Até ao momento, não há reacções adversas graves à vacina.

Na Cultura, Adriana Carvalho fala sobre ‘O professor: A arte de aprender e ensinar’