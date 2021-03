MpD decide não fazer campanha nos dias 1 e 2 de Abril

A Comissão Nacional para as Eleições Legislativas do MpD decidiu não realizar determinadas actividades de campanha nos dias 1 e 2 de Abril, Quinta-feira Santa e Sexta-feira da Paixão.

Em conferência de imprensa, o Coordenador Nacional para as eleições Legislativas do MpD, Rui Figueiredo, comunicou que a Comissão Nacional para as Eleições Legislativas do partido deu indicações a todas as direcções locais de campanha, no sentido da suspensão de acções de rua naqueles dias.

Assim, ruadas, passeatas, comícios, propaganda sonora ou quaisquer actividades nas comunidades que possam causar ajuntamentos de pessoas e produção de barulho, incompatíveis com o período de meditação e com as actividades religiosas, tradicionalmente realizadas nessas datas, estão suspensas.

“Fazemo-lo com a firme convicção de que a campanha eleitoral, momento crucial e importante da democracia, pode compatibilizar-se com os valores ancestrais da cultura religiosa e da tradição do nosso povo”, disse.

À meia-noite de hoje, afirmou, haverá a tradicional colocação dos cartazes, a fixação dos outdoors e o início formal da campanha às 00h00. Mas, a partir de quinta-feira à tarde e durante a sexta-feira, o partido irá realizar apenas as actividades que não provocam barulho, ajuntamento de pessoas e que não interfiram com a propaganda sonora.

Relativamente aos comícios durante a campanha, Rui Figueiredo afirmou que desde que não sejam proibidos pelas autoridades sanitárias e pela Comissão Nacional de Eleições, poderão ser realizados.

“Os partidos políticos que estão neste pleito eleitoral deverão chegar a um acordo entre si. Não faz sentido um partido político não fazer comícios, se não houver proibição, e ou outro fazer. Acho que é uma questão de responsabilidade dos próprios partidos políticos de quererem chegar a um acordo visto que o país é que está em primeiro lugar, acima das eleições, acima de quem ganha ou perde as eleições”, proferiu.