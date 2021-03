Legislativas’2021: MpD pede 10 mandatos para continuar a colocar Santiago Norte “no caminho seguro”

O cabeça de lista do MpD por Santiago Norte, nas eleições de 18 de Abril, pediu hoje 10 dos 14 mandatos para que Governo suportado pelo partido continue a colocar a região “no caminho certo e seguro”.

Austelino Correia falava à imprensa momentos antes da apresentação pública da lista do MpD para este círculo eleitoral sob o lema “Cabo Verde no caminho seguro”, numa cerimónia presidida pelo presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, e realizada no estádio municipal de Cumbém, em Assomada, Santa Catarina, e com transmissão nas redes sociais.

“Temos razão para pedir 10 dos 14 mandatos. O MpD governou bem o País, apesar dos três anos das piores secas dos últimos 37 anos e da pandemia, e mesmo assim conseguimos colocar o País de pé, as instituições a funcionarem, protegemos as empresas, as famílias, as pessoas e o emprego”, sustentou.

Daí, a razão que o leva a pedir 10 dos 14 mandatos, e disse acreditar a população de Santiago vai saber corresponder a esta expectativa com base nas realizações do MpD, na região e em Cabo Verde.

De entre os ganhos da governação do MpD, apontou ganhos no sector da saúde, da educação, nas áreas sociais, acessibilidades, requalificação urbana e ambiental, requalificação das orlas marítimas de Tarrafal e de Ribeira da Barca, instalação da dessalinizadora de Ribeira da Barca para abastecer Santa Catarina e São Salvador do Mundo.

Caso o MpD ven;a as eleições, adiantou que a prioridade vai ser a conclusão do Centro de Saúde de Assomada, asfaltagem do troço da estrada Tarrafal/Calheta, São Miguel/Praia, asfaltagem da estrada Saltos/Arribada e a mobilização de água para os agricultores.

Ulisses Correia e Silva, por seu lado, reforçou que Santiago Norte está “no caminho certo e seguro”, e que o Governo do MpD deu provas, não obstante os três anos da seca e da pandemia.

Por isso, vaticinou que em “em mar calmo” vão “navegar mais e melhor e com mais segurança”, apontando a redução da pobreza, a melhoria das condições de vida das pessoas, dinamização da economia como prioridades do próximo ciclo de governação.