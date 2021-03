​PAICV denuncia incumprimento de decisões da CNE pelo MpD

O PAICV em São Vicente acusa o MpD de desrespeitar as instituições e a lei. Em causa, o facto de o partido que sustenta o executivo, alegadamente, não ter cumprido a deliberação da Comissão Nacional de Eleições (CNE) que ordenou, a 17 de Março, a retirada, em 24 horas, dos cartazes com a figura do presidente do Movimento para a Democracia (MpD) em algumas ilhas.

Posição expressa hoje, em conferência de imprensa, pelo mandatário do PAICV pelo círculo eleitoral de São Vicente, Graciano Nascimento. “A CNE é o órgão que coordena a funcionalidade legal das eleições, delibera e o MpD não cumpre. Esta é uma demonstração de arrogância e prepotência”, afirma. O PAICV diz acreditar nas instituições com competência para a reposição da legalidade e espera uma tomada de posição por parte da CNE. “Entendemos que a CNE terá mecanismos para fazer cumprir a sua deliberação”, reforça. Na semana passada, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) deu como provado que o MpD está a "realizar propaganda eleitoral gráfica antes de tempo e fora dos locais que devem ser disponibilizados às candidaturas pela Câmara Municipal".

