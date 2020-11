​Augusto Neves quer todos os eleitos a trabalhar em prol de São Vicente

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, promete “continuar a trabalhar para a melhoria da qualidade de vida da população” e desafia todos os vereadores eleitos a ficarem na edilidade para servir os sanvicentinos. O edil discursava hoje após a tomada de posse dos órgãos autárquicos saídos das eleições de 25 de Outubro.

Num discurso focado nos resultados eleitorais e na eleição da mesa da Assembleia Municipal, que passa a ser presidida pela UCID, Augusto Neves agradeceu os sanvicentinos pela confiança e desafiou os eleitos, em particular aos vereadores, a assumir as suas funções e trabalharem na Câmara Municipal em prol de São Vicente.

“Eu peço aqui a todos os eleitos: vamos viver aqui em São Vicente e vamos trabalhar porque aqui ninguém tem asas nem red bull para daqui a pouco voar para as legislativas. O povo deve ter essa consciência que quando vota, vota para trabalharmos e para discutirmos os nossos projectos como vereadores ou como eleitos municipais. Eu quero todos os vereadores na Câmara Municipal comigo a trabalhar para São Vicente. Não quero que ninguém saia, daqui a um ou dois meses, ou só mostrar o corpo e ir embora”, desafiou.

Neves critica a união da UCID e do PAICV para eleger a mesa da Assembleia Municipal, por entender que Lídia Lima, candidata da lista mais votada, deveria assumir a liderança do órgão. Mas promete trabalhar com todos para servir a ilha do Monte Cara.

“Formou-se aqui não uma geringonça, porque não é o meu termo, mas uma “djagacida” porque dever-se-ia respeitar a eleita mais votada, e a lei é clara. Saberemos trabalhar com todos, saberemos trabalhar com a diferença e estaremos dispostos a outros embates, se for necessário”, diz.

A sessão solene da instalação dos órgãos municipais da ilha foi testemunhada pelo ministro de Estado, da Presidência do Conselho de Ministros e do Desporto, Fernando Elísio Freire. O governante reafirmou o compromisso com a regionalização e com São Vicente.

“É o momento de reafirmarmos o compromisso com São Vicente, senhor presidente Augusto Neves. Continuaremos juntos com um compromisso firme como um espaço de economia com funções de desenvolvimento económico e social próprio, com capacidade de decisão e recursos financeiros próprios. Juntos continuaremos a desenvolver São Vicente, juntos iremos vencer a COVID e voltar a crescer”, realça.

O MpD venceu as eleições de 25 de Outubro, em São Vicente, mas sem maioria absoluta. Na Câmara, conseguiu quatro mandatos. A UCID elegeu três vereadores e o PAICV dois. Em relação à Assembleia Municipal, o MpD conseguiu nove eleitos municipais. A UCID, por seu lado, terá uma bancada municipal composta por sete eleitos. O PAICV passa a ter quatro eleitos municipais. O movimento independente Más Soncent elegeu um deputado.