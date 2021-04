PSD não reconhece resultados das eleições deste domingo

O presidente do Partido Social Democrático (PSD), João Além disse que o processo foi viciado e que por isso não reconhece os resultados das eleições deste domingo.

“Não reconheço, não aceito e não os quero. Nós fomos para as campanhas com cinco dias de atraso, porque não tínhamos a televisão para nos acompanhar, quando todos começaram no dia 1”, afirma João Além.

Para o presidente do PSD, o processo foi viciado de princípio ao fim e que houve uma intenção determinada para afastar o seu partido da corrida. “Isso verifiquei e chamei atenção da Comissão Nacional de Eleições (CNE). Escrevi para a CNE e a resposta da CNE foi de tal forma que me deixou um pouco desiludido”.

João Além promete recorrer ao Tribunal Constitucional, porque considera que o resultado conseguido não representa o trabalho feito na campanha eleitoral. “Não representa nada daquilo que trabalhei, tive tanta gente a afirmar-me que votaria em mim e não vejo esse resultado”.

“Entrarei com meu requerimento na devida altura, expondo claramente aquilo que tenho que expor e depois iremos ao Tribunal Constitucional”, assegura.

Nas eleições deste domingo, 18 de Abril, o Partido Social Democrático ficou na última posição com 0,1 % dos votos.