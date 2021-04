​MpD promete evitar o colapso das empresas

Ulisses Correia e Silva disse hoje que vão garantir que as empresas não entrem em colapso, devido à crise económica provocada pela pandemia, com a manutenção dos instrumentos de apoio aos empresários, como moratória e linhas de crédito covid-19.

Ulisses Correia e Silva deu esta garantia num encontro com os empresários, ocorrido em Santa Maria, ilha do Sal, neste terceiro dia de campanha eleitoral para as legislativas de 18 de Abril.

“Vamos garantir que as empresas não entrem em colapso, porque o colapso de uma empresa é também o colapso do emprego. E garantir que a retoma seja progressivamente e depois acompanhada com medidas, que vão, não só proteger, como dar um impulso para que as empresas possam recuperar e exercer as suas actividades”, precisou.

O líder do Movimento para a Democracia abordou a situação epidemiológica do Sal e do impacto da pandemia na economia local. Sublinhou que "a ilha precisa de facto de respostas que façam com que as pessoas voltem ao trabalho".

“Há muitos hotéis que foram encerrados e só estaremos em condições de fazer esta reabertura com mais turismo, mas com o reforço da segurança sanitária”, defendeu, acrescentando que a vacinação vai ser um instrumento “fundamental” para que isso aconteça.

O líder do Movimento para a Democracia elencou algumas medidas já adoptadas em termos de segurança sanitária, como o selo de certificação sanitária nos aeroportos, nos portos, nos restaurantes, nos hotéis, nos serviços de táxis, bem como investimentos na área da formação.

Às legislativas do dia 18 de Abril, para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).