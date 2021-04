Líder do PTS considera que a saúde se tornou "negócio vergonhoso"

​O líder do Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) criticou hoje as políticas dos sucessivos governos na Saúde e afirmou que o povo está mal servido nesse sector que “se tornou num negócio vergonhoso e muito lucrativo”.

“Hoje temos uma Saúde com muitos problemas. A Saúde em Cabo Verde tornou-se num negócio vergonhoso e muito lucrativo e o povo está mal servido nesse campo”, lamentou o também cabeça-de-lista do PTS para o círculo eleitoral de Santiago Norte, Cláudio Sousa. O presidente do PTS, que falava em declarações à Inforpress, no Tarrafal, considera que a Saúde é um dos sectores que mais tem merecido críticas das pessoas com quem tem conversado. Às legislativas do dia 18 de Abril concorrem seis partidos. PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e os três da diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

