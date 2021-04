PTS pede “oportunidade” para estar no Parlamento

​O Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) pediu hoje a população de Santiago Norte uma oportunidade para estar no Parlamento e cartão vermelho ao MpD e PAICV por estes terem abandonado o sector primário, pilar da região.

O cabeça-de-lista do PTS por Santiago Norte, Cláudio de Sousa, falava em Assomada, Santa Catarina, onde vai estar durante o dia , para contacto com a população e para lembrar um ano do passamento físico do advogado Felisberto Vieira Lopes.

Cláudio de Sousa, que quer ter pelo menos cinco deputados do PTS no Parlamento, percorreu os arredores da cidade de Assomada, afirmando que o MpD e PAICV "são um único movimento, que o primeiro não defende a democracia e que o outro não tem nada de africano e de independentista".

Por isso, solicitou cartão vermelho para os dois partidos, por estes terem prestado "um mau papel na arena política nacional" e por terem abandonado o sector primário (agricultura, pecuária e pesca) .

"O desenvolvimento do sector primário não aconteceu, porque os sucessivos governos não apostaram na industrialização desse sector", considerou o líder partidário, afirmando que se tal não acontecer não se vai criar trabalho e emprego suficientes para todos os desempregados.

Para este domingo, o candidato do PTS vai estar em Covão Sanches e Ponta Gato, localidades onde nasceu e cresceu, para pedir o fim da maioria absoluta para MpD ou PAICV e voto de confiança nesse partido liderado por jovens.

Às legislativas do dia 18 de Abril, para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).