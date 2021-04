PTS critica “falhanço” das políticas para juventude

O cabeça-de-lista do Partido do Trabalho e da Solidariedade por Santiago Norte criticou hoje o “falhanço” das políticas dos sucessivos governos para a juventude e apontou que as políticas “pré-concebidas” não respeitaram a liberdade de escolha dos jovens cabo-verdianos.

Cláudio de Sousa, que cancelou as actividades inicialmente previstas para hoje, por causa da Páscoa, lamentou o facto de, alegadamente, o MpD e o PAICV estarem a “colocar os jovens uns contra os outros, para tirarem proveito político”. "As políticas pré-concebidas, mormente os programas de empreendedorismo jovem, trouxeram infelicidade para os jovens, isto porque estes não tiveram a liberdade para escolherem a profissão dos seus sonhos", lamentou. “Nós do PTS, como jovens, já sabemos o que a juventude cabo-verdiana precisa, que é a potencialização das suas actividades, quer na agricultura, na pesca, na criação de gado, no desporto e na ciência”, acrescentou. Por outro lado, o dirigente apelou a adesão dos jovens ao PTS "para que juntos possam criar um partido do povo, para servir o povo”. Neste sentido, Cláudio de Sousa afirmou que após as eleições legislativas, “atingindo ou não a meta do PTS ”, de eleger em todos os seis círculos que concorre pelo menos cinco deputados, "o primeiro passo vai ser a reestruturação do partido". De segunda-feira, 05, a quarta-feira, 07, o presidente interino do PTS vai estar em acção de campanha no círculo eleitoral de Santiago Sul, sobretudo na cidade da Praia. Às legislativas do dia 18 de Abril, para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP. PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

