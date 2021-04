PSD promete promover o emprego jovem

O líder do Partido Social Democrata (PSD) promete, caso for eleito, trabalhar para mais oportunidades de incentivo ao emprego jovem, visando com isso diminuir o desemprego que se agravou com a situação da pandemia.

João Além fez esse anuncio à Inforpress, referindo-se às propostas do partido para as eleições legislativas de 18 de Abril, salientando que a plataforma governativa do PSD tem como princípio formar e preparar os jovens, técnico e profissionalmente, para um emprego. “Os jovens da actualidade necessitam de qualificação para poderem estar aptos para o trabalho. Mas, se essa qualificação não for acompanhada de estágios técnicos e profissionais e de uma remuneração salarial que corresponda à necessidade do país, não é preciso clamar pelo desenvolvimento”, disse. Os jovens, segundo o líder do PSD, já estão “fartos de promessas” como “vamos fazer”, eles precisam, conforme disse, de quem faz quando está no poder. Segundo este candidato, as novas gerações necessitam de um Governo que “sabe fazer” e “cumprir”, sublinhando que o PSD quer em um país com igualdade de oportunidades económico, social, cultural e muito mais. Para João Além, na actual conjuntura, “é importante criarem-se mecanismos que ajudem as empresas e os jovens desempregados a encontrarem oportunidades de trabalho que acrescentem valor ao país e que aumentem a capacidade produtiva do arquipélago”. Às legislativas do dia 18 de Abril. PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e os três da diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

