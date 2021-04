PP propõe criação de tribunal administrativo para "combater corrupção"

​O candidato do Partido Popular (PP) às legislativas de 18 de Abril propôs hoje a criação de um tribunal administrativo e a eleição do Procurador-Geral da República "para combater a corrupção" no país.

A ideia foi defendida pelo candidato a primeiro-ministro, Amândio Vicente, em Assomada, Santa Catarina, onde o Partido Popular prestou homenagem ao antigo advogado, Felisberto Vieira Lopes, que, segundo o PP, foi um homem que sempre lutou por mais justiça social e a contra a corrupção. “Hoje vamos render uma singela homenagem ao antigo advogado, Felisberto Vieira Lopes, homem que sempre lutou por mais justiça social, sempre dispensou os bens materiais e foi defensor de várias causas sociais”, apontou. O PP considera que a nomeação do Procurador-Geral da República por parte do Governo "não é um processo independente e claro", e defende que a eleição deve ser feita pelo próprio povo, através das eleições Presidenciais ou através de um outro processo. Por outro lado, propôs ainda a criação de um tribunal administrativo para combater a corrupção e para lutar por mais justiça social. “Habitação para todos os cabo-verdianos, terrenos para cidadãos construírem são ideias propostas e defendidas pelo partido”, sublinhou . O Partido Popular de Cabo Verde concorre pela segunda vez às eleições legislativas no país, tendo-se candidatado aos círculos eleitorais de Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista, Américas, África e Europa/resto do mundo. Às legislativas do dia 18 de Abril. PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e os três da diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

