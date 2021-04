Líder do PSD defende "melhor provir" para as mulheres e homens

A candidatura do Partido Social Democrático (PSD) mostrou-se hoje "sensibilizado" com o trabalho que as mulheres cabo-verdianas desempenham, apesar de reconhecer a necessidade de um trabalho mais digno.

João Além admite a necessidade de uma mudança de atitude. Considera, contudo, que a mulher deve ser preparada para trabalhar a outros níveis e poder, assim, ter tempo para estar em casa a cuidar da família e dos filhos. "Somos a favor que as mulheres sejam formadas para prestar outros tipos de serviço, até para ser uma boa empregada doméstica, mas não para estar na rua e deixar a família sem rumo", disse, afirmando que a sua aposta é sensibilizar as mulheres neste sentido. Para este líder partidário, se o país quer ter um futuro melhor, "deve apostar num melhor provir para as mulheres e homens", no sentido de os preparar "para serem bons agricultores, bons mecânicos, bons alfaiates, entre outras profissões". "A mulher, neste processo, é quem deve interessar-se mais para mostrar de que é capaz de estar na vida política e seguir o compromisso a que se propôs", sustentou, afirmando que a aposta do partido para preparar a mulher e os homens, deste país, para a vida política baseia-se numa melhor educação e formação. Às legislativas do dia 18 de Abril. PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e os três da diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

