Campanha do PSD suspensa. João Além regressa sábado ao contacto com eleitores

​A candidatura do Partido Social Democrata (PSD) suspendeu hoje as actividades de campanha eleitoral por coincidir com a sexta-feira Santa, retomando as acções de rua sábado.

O líder partidário, João Além, disse que inicialmente estavam programadas saídas para a cidade da Praia e arredores para contactos com as pessoas e apresentação da plataforma eleitoral. Sábado, o PSD regressa à rua, para dar a conhecer as grandes linhas de governação do partido nos círculos eleitorais por onde se candidata. Às legislativas do dia 18 de Abril, para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP. PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

