Legislativas 2021: PSD é o único partido que se “preocupa verdadeiramente” com Cabo Verde – João Além

O presidente do Partido Social Democrático disse hoje que o PSD é o único partido nas corridas legislativas que se “preocupa verdadeiramente” com Cabo Verde e que apresenta propostas concretas para o desenvolvimento do País.

O candidato às eleições legislativas de domingo salientou ainda que a proposta do PSD tem como objectivo fazer crescer economicamente o País, melhorar o acesso à saúde, valorizar os produtos nacionais e levar a que os cabo-verdianos sejam favorecidos com o aumento dos benefícios sociais.

“Queremos dar esta oportunidade aos cabo-verdianos porque a política dos sucessivos governos tem falhado para com o povo e o País, particularmente a do emprego jovem em que muito se prometeu e nada se fez, assim como a promessa da melhoria económica que em nada deu”, disse João Além em conversa com a Inforpress.

Devido às promessas que “nunca se realizaram”, o candidato do PSD afirma que trabalhará para garantir investimentos para maior emprego aos jovens, melhor distribuição de água e energia eléctrica, e promete, na área social, o aumento do salário mínimo para 45 mil escudos.

O PSD, segundo disse o cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral de Santiago Sul, não apoia a regionalização, pois a natureza já o fez, mas promete trabalhar para dar outra visão ao sector da justiça e ao turismo, assim como equilibrar os concelhos para maior justiça.

A cinco dias das eleições, João Além apela ao eleitorado à mudança, realçando que votar no MpD ou PAICV é continuar a “negar o desenvolvimento a Cabo Verde” já que, no seu entender, nenhum dos dois partidos fez nada para melhorar as condições de vida dos cabo-verdianos.

Às legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.