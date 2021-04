PP considera que povo está "muito mal" representado na casa parlamentar

O candidato do Partido Popular (PP) às eleições legislativas de 18 de Abril, Amândio Vicente, considerou hoje que o povo está mal representado no Parlamento, mas lembrou que a decisão final esta nas mãos dos cabo-verdianos.

Durante o dia de hoje, o PP vai estar reunido na sua sede, através da plataforma online com os candidatos de círculos eleitorais de Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista, Américas, África, Europa e resto do mundo para divulgação e apresentação das propostas do partido.

Amândio Barbosa Vicente, que concorre ao cargo de primeiro-ministro, disse que os deputados fizeram do parlamento "um ringue de boxe, uma instituição de maldizer, de brigas onde não há respeito".

“O nosso objectivo é ter uma representação no parlamento e esperamos que isso aconteça. Mas se a escolha continuar a ser nos mesmos partidos como o MpD ou PAICV a política vai ser a mesma, mas se o povo quer a mudança espero que escolha o PP”, referiu o candidato que ambiciona ter um deputado na casa parlamentar.

"Se o partido Popular conseguir a confiança do povo e eleger um deputado, assegurou que vão continuar a lutar por mais justiça social e melhoria da qualidade da democracia", acrescentou .

Amândio Vicente assegurou que estão a trabalhar para esclarecer o eleitorado sobre as propostas do Partido Popular, que tem como prioridade o bem-estar das famílias e propõe "medidas estruturantes" a nível do sector da saúde, segurança, social, habitação, económico e agricultura.

O Partido Popular de Cabo Verde concorre pela segunda vez às eleições legislativas no país, tendo-se candidatado aos círculos eleitorais de Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista, Américas, África e Europa/resto do mundo.

Às legislativas do dia 18 de Abril. PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e os três da diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África)