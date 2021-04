Legislativas 2021/Santiago Norte: “Votar em outros partidos é desperdiçar votos” – candidato do MpD

O cabeça-de-lista do MpD por Santiago Norte, Austelino Correia, afirmou que se impõe “votar massivamente” em Ulisses Correia e Silva, candidato a primeiro-ministro, e considerou que “votar em outros partidos é desperdiçar votos”.

“Todas as pessoas que querem ver Cabo Verde no caminho seguro, têm de votar no MpD e continuar com Ulisses Correia e Silva. Votar em outros partidos é desperdiçar votos”, considerou o candidato a deputado Austelino Correia, em declarações à Inforpress.

Por isso, apelou ao “voto massivo” no MpD, para que o partido possa ter “maioria absoluta e clara” para continuar a governar Cabo Verde nos próximos cinco anos no “caminho seguro”, aliás, disse acreditar que é isso que vai acontecer no próximo domingo, 18.

“O MpD está forte em Santiago Norte e vamos ganhar São Salvador do Mundo para o desespero da oposição”, assegurou, desvalorizando qualquer crise no seio do partido em São Salvador do Mundo ou na região.

Segundo Austelino Correia, o MpD, que tem “obra feita, melhor proposta e melhores candidatos a primeiro-ministro e a deputados”, vai estar no terreno nesta recta final da campanha para continuar a conquistar o eleitorado, neste particular de Santiago Norte.

Na ocasião, avançou que a candidatura do MpD vai reunir-se, nos próximos dias, com os imigrantes da costa ocidental africana residentes no município de Santa Catarina, para apelar à participação dos que têm nacionalidade para essas eleições e para votarem no MpD.

“Pedimos aos emigrantes que confiem no MpD, porque levamos em conta as suas situações e estamos junto deles para resolver os seus problemas, mas dentro da lei”, comprometeu-se.

Assegurou que o Governo do MpD respeita os emigrantes, que vai continuar a criar todas as condições para que estes possam viver em Cabo Verde “com dignidade, segurança e tranquilidade”.

Hoje, o cabeça-de-lista vai estar em Telhal dos Engenhos para um “pequeno comício”. Na terça-feira, 13, desloca-se a Palha Carga para mesmo acto.

Às legislativas do dia 18 de Abril, para a eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais 10 no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e os três da diáspora) e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.