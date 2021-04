Legislativas 2021: Abstenção de 42,2%

131.889 eleitores residentes em Cabo Verde oprtaram por não ir às urnas neste domingo. Valor aumenta para 42,2% contabilizando a diáspora.

Segundo os dados disponibilizados até agora mais de 100 mil pessoas não foram votar nas eleições legislativas deste domingo.

Em Cabo Verde foram 131.889, se contabilizarmos a diápora o valor aumenta para 163.708.

Registaram-se ainda 2907 votos nulos e 2328 votos em branco em Cabo Verde. A nível global - contando com a diáspora - os votos nulos foram 3042 e contaram-se 2440 votos em branco.

Às legislativas de ontem, para eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorreram seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorreram em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.