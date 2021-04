Janira Hopffer Almada vai demitir-se

Depois da derrota de ontem nas eleições legislativas a presidente do PAICV anunnciou que, nos próximos dias, apresentará a sua demissão do cargo.

“A política não pode ser encarada como profissão nem como carreira. Nos próximos dias, apresentarei a minha demissão”, disse, esta noite, a presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, após reconhecer a derrota e felicitar o MpD.

Em 2016, depois de perder as legislativas a presidente do PAICV anunciou que colocava o seu cargo de presidente do partido à disposição acabando, no entanto, por ser reconduzida no lugar e vendo, depois, a sua liderança reforçada no congresso electivo realizado em Fevereiro de 2020.

Questionada pelos jornalistas sobre qual o melhor perfil para lhe suceder Janira Hopffer Almada optou por não responder. “Aqui devo ter sobretudo uma postura de retirar as consequências, mas não intervir para o futuro. Penso que um líder que sai não deve tentar criar condicionalismos a um futuro líder que vai entrar. Não seria correto nem ético da minha parte”, justificou.

A líder partidária não respondeu também se, mesmo deixando a liderança do partido, vai ocupar ou não o cargo de deputada no parlamento cabo-verdiano. “Penso que por ora já fiz as declarações que me cabiam”, afirmou Janira Hopffer Almada