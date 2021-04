​China tem se revelado um parceiro seguro e de primeira linha para o desenvolvimento de Cabo Verde – Rui Figueiredo Soares

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, afirmou em entrevista à Inforpress que a China tem se revelado um “parceiro seguro” e de primeira linha para o desenvolvimento de Cabo Verde.

O governante, que falava por ocasião da comemoração dos 45 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, que se assinala hoje, 25 de Abril, disse que aquele país asiático é um parceiro que tem se mostrado “importantíssimo” para o desenvolvimento do País.

“A China tem se interessado muito pelas questões que dizem respeito a Cabo Verde e a sua posição, mas também pela forma como China tem a sua própria política externa”, ressaltou Rui Figueiredo Soares.

O governante completou ainda que estava previsto agora a realização da terceira Comissão Conjunta de Cooperação Económica e Técnica, mas que não se pode realizar por causa da covid-19, mas que com a retoma das actividades e a diminuição da pandemia, “certamente” irá se realizar esta reunião da comissão mista.

No entanto, ressaltou, mantêm-se várias actividades de cooperação, com “tendência crescente” em várias áreas, as sociais, por exemplo.

“Na saúde temos a nova Maternidade do Mindelo e a disponibilização de oito médicos por ano desde 1996. No domínio da Educação Superior vamos ter agora em Julho próximo a inauguração do excelente Campus Universitário da Universidade de Cabo Verde, temos a manutenção de cerca de 35 bolsas por ano e apoio a diversas ONG e câmaras municipais”, citou.

O governante falou ainda em intervenções da China nas áreas económicas, assim como nas tecnologias de informação e comunicação (TIC), citando, como exemplo, as questões da segurança urbana e do turismo seguro, que são frutos de uma “grande cooperação” com a China.

Ainda na área económica, Rui Figueiredo Soares apontou a Zona Económica Exclusiva Marítima de São Vicente, onde, disse, a China tem sido “um parceiro fundamental”, financiando os estudos de viabilidade e dando um “grande apoio” na engenharia do financiamento de todo o projecto.

“Na área militar a China tem apoiado instrumentalmente com o fornecimento de fardas, peças de reposição, dos barcos, a vigilância da zona económica exclusiva”, disse o também ministro da Defesa e ministro-adjunto do Primeiro-Ministro para a Integração Regional.

Ainda, neste contexto de pandemia, entende Rui Figueiredo Soares que convém dar “um especial destaque” para o apoio que a China tem dado a Cabo Verde, tanto em material médico, como em testes e material de laboratório, tendo já sido feitas três remessas.

“Também a China ofereceu 50 mil doses de vacina num primeiro lote, sem prejuízos de outras doses poderem vir posteriormente. Há pouco tempo também assinamos com a China, devido a questão da pandemia, uma moratória no pagamento de amortização da dívida pública que temos com a China até finais de 2021”, frisou.

As marcas “visíveis” desta cooperação versam a construção de diversas infra-estruturas, entre elas, os palácios da Assembleia Nacional, do Governo e da Presidência da República, a barragem do Poilão, a Maternidade do Hospital Agostinho Neto, o Estádio Nacional, numa cooperação que abarca ainda a formação de quadros e a cultura.