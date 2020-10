​Jorge Carlos Fonseca felicita Xi Jinping pelos 71 anos da implantação da República Popular da China

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, felicitou o líder chinês Xi Jinping pelos 71 anos da Fundação da República Popular da China, comemorados esta quinta-feira, 1 de Outubro. Numa mensagem publicada na página de Facebook da Presidência da República, o chefe de Estado cabo-verdiano desejou progressos e agradeceu o apoio concedido a Cabo Verde no combate à COVID-19.

"É com muita satisfação que, por ocasião do 71º Aniversário da Fundação da República Popular da China, me dirijo a Vossa Excelência, para endereçar as minhas vivas felicitações, formulando votos de continuados progressos ao seu País e Povo amigo da República Popular da China”, lê-se.

Na mesma mensagem, Jorge Carlos Fonseca agradece o Presidente Xi Jinping pelo apoio da República Popular da China no combate à COVID-19 em Cabo Verde, “sublinhando, sobremaneira, as relações de amizade, respeito e confiança mútuos que sempre nortearam a forte relação existente entre os dois países”.

Fonseca reitera a sua firme determinação e vontade em continuar a trabalhar em prol do aprofundamento das relações a todos os níveis entre China e Cabo Verde.

Num artigo de opinião publicado no Expresso das Ilhas no dia 28 de Setembro, Xi Jinping disse que “ninguém pode negar os esforços incessantes da China para a promoção dos laços fraternos entre a China e Cabo Verde, que se ajudam sempre, nos momentos quer bons, quer maus”.

Na ocasião referiu que o Governo cabo-verdiano está a formular planos para a retomada da prosperidade no pós-pandemia e o desenvolvimento de longo prazo do país, e de forma paralela, fazer o máximo para travar a propagação da pandemia de Covid-19.

“Tanto a construção da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente como a Agenda 2030 do Estado, são esperanças para o futuro de Cabo Verde. Acreditamos firmemente que a República de Cabo Verde terá um futuro brilhante na caminhada de democracia, prosperidade, desenvolvimento e paz”, aponta.

A fundação da República Popular da China foi declarada no dia 1 de Outubro de 1949 por Mao Zedong, que tornou-se seu presidente, assim como secretário-geral do Partido Comunista Chinês.