Jorge Carlos Fonseca apresenta condolências ao homólogo chinês

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, endereçou quinta-feira uma mensagem de condolências ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, pelas mortes causadas pelo surto do novo coronavírus.

“Permita-me, pois, endereçar as minhas profundas condolências a Vossa Excelência e ao Povo amigo da China, manifestando toda a minha solidariedade pelo momento particularmente difícil que o seu país atravessa”, lê-se num texto publicado na página de Facebook da Presidência da República.

Na mensagem, o chefe de Estado refere que a epidemia de coronavírus que se abateu sobre a República Popular da China tem sido acompanhada com muita atenção em Cabo Verde, à semelhança do que vem acontecendo em outros países do Globo.

Na nota, Jorge Carlos Fonseca destaca as medidas de prevenção que têm sido tomadas para controlar e impedir a propagação da doença.

“As medidas adoptadas por Vossa Excelência e pelas autoridades chinesas, permitindo controlar a doença e impedir a sua propagação na China e nos outros países, são merecedoras do nosso reconhecimento e respeito”, aponta.

“Infelizmente, temos também recebido notícias sobre a perda de vidas humanas, o que lamentamos profundamente”, lamenta.

O Presidente da República agradece ao Presidente da República Popular da China pelo “excelente apoio” que as autoridades daquele país tem prestado à comunidade estudantil cabo-verdiana residente na China, augurando que muito brevemente a epidemia seja erradicada.

As autoridades chinesas anunciaram hoje que o número de mortos provocados pelo novo coronavírus subiu para 636, com 31.161 pessoas infectadas. Desde o último balanço, na quinta-feira, registaram-se mais 73 mortes e 3.143 casos de infecção no surto que começou na cidade de Wuhan, na província central de Hubei.

Na Europa, o número de casos confirmados chegou hoje a 31, com novas infecções detectadas no Reino Unido, Alemanha e Itália.