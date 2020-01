PM garante que Cabo Verde está preparado para qualquer eventualidade

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje que Cabo Verde está preparado para eventualidades que possam surgir, nomeadamente se houver necessidade de quarentena para quem chegue da China.

O governante, que falava à imprensa à margem de uma conversa aberta na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), disse que o país está a acompanhar o caso, particularmente as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e as melhores práticas internacionais.

Os protocolos estão prontos para serem accionados, se houver necessidade e os profissionais estão preparados, conforme o governante.

“Não temos nenhum caso, estamos preparados para eventualidades que possam surgir, nomeadamente se houver necessidade de quarentena relativamente a alguém que chegue da China, mas, confiamos também que a China tem estado a fazer um trabalho meritório, tentando conter ao máximo a situação existente e evitar que a propagação se faça a níveis incontroláveis”, asseverou .

Perguntado sobre as medidas que serão tomadas em relação aos estudantes que regressam da China, por conta própria, Ulisses Correia e Silva disse que os mesmos ficarão em quarentena caso seja necessário.

“O Ministério da saúde, os hospitais, particularmente o hospital Agostinho Neto, está preparado para o efeito. Espero que não haja necessidade disso”, sustentou.

Cerca de 350 estudantes cabo-verdianos estudam actualmente em território, dos quais 13 estão neste momento em Wuhan, onde surgiu a doença.

As autoridades de saúde chinesas informaram que o número de infecções aumentou para 9.692 até quinta-feira. Embora sem mortes fora do território chinês, foram relatados 131 casos em 23 outros países e regiões, sendo o mais recente no Reino Unido, onde as autoridades disseram que os dois casos eram na mesma família.

A OMS relatou pelo menos oito casos de transmissão de pessoas para pessoa em quatro países: Estados Unidos, Alemanha, Japão e Vietname. A Tailândia disse, hoje, que também registou um caso de transmissão de humano para humano.