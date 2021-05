​"Não existe nada de grave no relatório da Inspecção Administrativa do Ministério das Finanças à CMSV" - Augusto Neves

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente afirma que não existe “nada de grave” no relatório da Inspecção Administrativa Financeira e Patrimonial realizada pelo Ministério das Finanças à autarquia. Augusto Neves fala em práticas que devem ser melhoradas, resultantes da leitura que cada um dos intervenientes faz da lei.

Em declarações à imprensa, à margem da apreciação do documento pela Assembleia Municipal, o edil sanvicentino esclareceu que durante o contraditório as dúvidas dos inspectores foram esclarecidas.

“As inspecções trazem sempre conteúdos novos, recomendações boas para melhoramos o nosso desempenho. Não há nada de grave no relatório, só o dia-a-dia que nos faz, muitas vezes, fazer algumas práticas que temos que corrigir e melhorar. E foi isso, basicamente, o conteúdo do relatório. Nós mostrámos e justificámos cada ponto levantado pelos inspectores”, assegura.

“Os inspectores interpretam a lei de uma forma, nós de outra e todos têm razão, porque as inspecções anteriores nos orientaram nalgumas coisas. Passámos a fazer assim. Estes vêm e nos orientam de outra forma. É chegar a um melhor entendimento”, acrescenta.

Sobre a leitura diferente que os partidos na oposição fazem do documento, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente considera que isto deve-se à incapacidade de entendimento dos “termos técnicos”.

“Não entendem as matérias e ficam muitas vezes perdidos e fazem interpretações que não têm nada a ver com aquilo que está no papel, que são termos eminentemente técnicos. Deveriam preparar-se e criar comissões próprias da área para discutir, assim como a câmara tem uma comissão que trabalha, pessoas que entendem da matéria”, nota.

“Aceitando-se que, num ou noutro momento, alguma irregularidade possa ter sido cometida, não foi de forma deliberada”, declara Augusto Neves.

Sobre a possibilidade de o relatório ser entregue aos tribunais, o edil afirma que não tem “nenhum problema nesse sentido.”