Parlamento reúne-se hoje para apreciar Programa do Governo e votar Moção de Confiança

O Parlamento reúne-se hoje na primeira sessão desta legislatura tendo a apreciação do programa do governo e a votação da moção de confiança como principais pontos na agenda.

O líder parlamentar do Movimento para a Democracia, João Gomes, garantiu que o Programa do Governo prioriza a “vacinação em massa” contra a covid-19 e atingir 70 por cento (%) da população vacinada até final do ano.

Assegurou que “a prioridade das prioridades” é a vacinação em massa contra a covid-19, essencialmente nas ilhas turísticas, sem descurar as outras.

“O grupo parlamentar regozija-se com isso e promete tudo fazer e criar as condições políticas no Parlamento para que o Governo cumpra esta meta”, assumiu.

Para o líder parlamentar do MpD o programa do governo espelha o querer e a vontade do executivo em “levar as coisas a bom porto e trazer o desenvolvimento para Cabo Verde”, esclarecendo que se trata de um traçado de linhas gerais da política de governação.

O líder parlamentar do PAICV, oposição, João Baptista Pereira, por seu lado, considerou que o programa do governo é “vago” e que “não explica que medidas serão adoptadas” para “combater os enormes desafios” do País.

Segundo o deputado da oposição, o programa “não explica as soluções” que serão adoptadas para os transportes aéreos em Cabo Verde, quando o País “continua numa situação de grave vulnerabilidade” em ligações domésticas, “com consequências gravosas” a nível das “economias locais”.

Para o líder parlamentar do PAICV, o governo, com este documento, foi “repescar algumas ideias” do programa da legislatura anterior anterior e “coloca de lado os compromissos não cumpridos” em matéria de regionalização, despartidarização da administração pública e “dos tais aviões e barcos prometidos ao País”.

Na Moção de Confiança, o Governo destaca que quer transformar Cabo Verde num País de oportunidades dos jovens através da educação inclusiva e de excelência, de qualificação para a empregabilidade, de um ecossistema favorável ao empreendedorismo e no contexto de uma economia que cresce e gera emprego.

De acordo com o mapa com o resultado total da eleição de 18 de Abril publicado pela CNE, o MpD obteve 110.211 votos, o que corresponde a 50,04% do total, e elegeu 38 deputados, enquanto o PAICV conseguiu 87.151 votos, equivalentes a 39,57%, ficando com 30 deputados.

A UCID por seu lado, obteve na última eleição 19.796 votos, que correspondem a 8,99%, tendo conseguido quatro deputados, todos pelo círculo eleitoral de São Vicente.