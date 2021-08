Ulisses Correia e Silva declara apoio à candidatura de Carlos Veiga

Ulisses Correia e Silva declarou, esta segunda-feira, o seu apoio à candidatura de Carlos Veiga nas presidenciais de 17 de Outubro de 2021.

Na sua página oficial do Facebook, o líder MpD, começou por dizer que o país precisa de um Presidente da República que garanta estabilidade ao país no contexto difícil que atravessa, devido à crise da pandemia da COVID-19.

Um Presidente, continuou, guardião da Constituição, parceiro do governo na representação externa do país, facilitador do diálogo político e social, proactivo na afirmação da cidadania, da tolerância, da paz social e da concertação social.

“Cabo Verde precisa de um Presidente da República como Carlos Veiga. Carlos Alberto de Carvalho Wahnon Veiga, Kalu. Declaro o meu apoio e engajamento na eleição de Carlos Veiga, o candidato da minha preferência. Juntos somos mais fortes”, declarou.

No passado mês do Maio, a Direcção Nacional do MpD aprovou, por aclamação a proposta de apoio à candidatura de Carlos Veiga à Presidência da República.