Carlos Veiga e Jorge Santos com apoio do MpD

A Direcção Nacional do MpD aprovou, por aclamação a proposta de apoio à candidatura de Carlos Veiga à Presidência da República. Já a proposta de Jorge Santos à presidência da Assembleia Nacional foi aprovada com 74% dos votos a favor.

Segundo a secretária geral do MpD, Filomena Delgado Silva, a Direcção Nacional decidiu aprovar o apoio à candidatura de Carlos Veiga porque foi o primeiro presidente do partido e Primeiro-ministro durante dois mandatos na década de 90.

O candidato, conforme referiu, oferece todas as garantias para ser um bom Presidente da República e para servir ao país em conformidade com a Constituição.

Quanto à candidatura de Jorge Santos, Filomena Delgado, que falava em conferência de imprensa, informou que após o período de discussão a proposta foi aprovada com 74% dos votos a favor, e 26% dos votos contra.

“Estamos a falar de uma proposta votada na Direcção Nacional. Nem todos os membros da Direcção Nacional são deputados. Neste momento esta proposta a designação da Direcção Nacional vai ser apresentada ao grupo parlamentar que também fará uma votação. A Direcção Nacional não teve outra proposta de outra candidatura”, afirmou.

Quanto à possibilidade de algum deputado eleito do MpD votar contra Jorge Santos, a secretária geral do partido apontou que há decisões que competem aos órgãos nacionais e os dirigentes do MpD e que tanto os militantes como os deputados têm o dever de respeitar.