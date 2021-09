PAICV exige intervenção do governo para pôr cobro à insegurança em São Domingos

O PAICV exigiu hoje que o governo actue de modo vigoroso para por cobro ao aumento substancial do índice de insegurança em São Domingos. O maior partido da oposição sugere melhor estruturação, articulação e montagem de um sistema eficiente e eficaz de segurança no município, massificando a presença policial nas ruas, bem como a disponibilização de meios de mobilidade para pronta actuação.

“De Dezembro de 2020 a presente data, a situação no município de São Domingos tem sido dramática, com assaltos à mão armada nas ruas, nas habitações e estabelecimentos comercias, deixando um número significativo de vítimas, famílias e cidadãos, que lutam diariamente para o seu pão de cada dia, e por isso estão indignados e intranquilos perante esta situação”, apontou Manuel Brito em conferência de imprensa.

Como exemplo, o deputado nacional por Santiago Sul lembrou que no dia 26 de Dezembro de 2020, pelas 19h00, ao fechar a porta empresários chineses cuja loja se situa na via principal foram abordados por dois indivíduos armados, que assaltaram, levaram um valor de aproximadamente 300 mil escudos, e puseram-se em fuga.

No dia 12 de Maio de 2021, pelas 19h00, na mesma casa comercial, os donos foram novamente surpreendidos por dois indivíduos que entraram no recinto armados, obrigaram as pessoas que ali estavam a deitarem-se no chão, amarram-nas com fitas e subtraíram seus pertences.

O PAICV relatou ainda outros assaltos ocorridos nos dias 30 Julho e 8 de Setembro a outras casas comerciais.

Segundo o porta-voz do partido, as pessoas em São Domingos estão “desesperadas” com a onda de assaltos, e, por isso, manifestam e protestam de modo a chamar a atenção do governo para pôr cobro a esta situação, e tomar medidas adequadas e ajustadas à realidade do município.

“Desde logo, coloca-se o problema de uma melhor estruturação, articulação e montagem de um sistema eficiente e eficaz de segurança em São Domingos, massificando a presença policial nas ruas, bem como a disponibilização de meios de mobilidade para pronta actuação”, sugeriu.

Para o deputado do PAICV, a cooperação e a complementaridade entre as instituições também é fundamental, para o sossego e tranquilidade das pessoas e um ambiente propício a mais investimentos em prol do seu desenvolvimento.

“Queremos o nosso sossego, queremos a paz e a tranquilidade do povo de São Domingos. Para o PAICV, é preciso reconhecer a gravidade da situação de insegurança do país, nomeadamente, no município de São Domingos e ter a coragem de tomar medidas adequadas para o bem comum, que é a segurança de todos nós”, disse.