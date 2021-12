​Partidos reforçam apelo à vacinação e apoio às famílias

Os partidos com assento parlamentar apelaram hoje à adesão da população à campanha de vacinação, no dia em que arrancou a imunização de crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos contra a COVID-19.

Numa declaração política feita hoje no parlamento, o MpD, pela voz da deputada Isa Gandira, disse que a vacinação de crianças e adolescentes é mais um passo significativo que o país dá na luta contra a pandemia.

“Lançamos aqui um forte apelo aos pais e encarregados de educação para permitirem que as suas crianças e adolescentes sejam vacinados de modo a protegerem a si e aos seus familiares. A nossa meta agora é chegar aos poucos ainda não vacinados”, apela.

O PAICV, através da deputada Adélcia Almeida, apela aos pais e encarregados de educação que vacinem os seus filhos contra o SARS-CoV-2. A parlamentar realça, contudo, que “a COVID-19 não é só vacinação”, e entende que no capítulo das respostas sociais as coisas não correram tão bem.

“Nós chamamos o Governo a atenção da necessidade de melhorarmos as respostas, tendo em conta que nós temos um país onde antes da COVID-19 tínhamos 180 mil pessoas na pobreza. Com a COVID-19, esse número alterou, daí a necessidade de definirmos respostas que realmente retirem as pessoas da pobreza”, defende.

Do lado da UCID, a deputada Dora Pires apela à vacinação contra a COVID-19, e pede ao Governo que dê atenção às outras doenças, às famílias e às empresas.

“Continuamos a pedir a atenção do Governo para com as famílias que ainda continuam com as suas necessidades, mas também com as empresas. Mas é preciso envolver toda a população, fazer um apelo muito grande à vacinação, neste momento na faixa etária dos 12 aos 17 anos, mas também alertar as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, outras que ainda não tomaram a segunda. Motivar sim para a terceira dose, mas também chamar a atenção em especial ao Ministério da Saúde para não se concentrar apenas na COVID-19, mas também nas outras doenças”, realça.

Arrancou hoje a vacinação de crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos contra a covid-19. Os menores estão a ser inoculados com as mais de 200 mil vacinas da Pfizer oferecidas esta semana pelos Estados Unidos da América. O Ministério da Saúde prevê vacinar cerca de 60 mil crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos contra a COVID-19.