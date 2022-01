Fórum Pensar São Vicente acontece este mês, com orçamento de 12 mil contos

A realização do Fórum Pensar São Vicente, organizado pela câmara municipal da ilha, deverá custar cerca de 12 mil contos e decorrer na zona de Ribeira de Julião, em espaço especialmente montado para o efeito. O evento, inicialmente previsto para Dezembro de 2021, acontece de 19 a 21 de Janeiro.

Números avançados hoje, em conferência de imprensa, pelo vereador Albertino Graça, que indicou que, do montante, cerca de 7 mil contos servirão para custear a estrutura que vai acolher o evento.

“O orçamento do fórum inclui a estrutura, convidados exteriores, transportes, alojamentos, alimentação e toda a envolvente do fórum”, referiu.

“Vamos ter quatro naves. A nave número um vai acolher a abertura do fórum, terá capacidade para 200 pessoas. As restantes naves irão acolher a discussão dos temas e dos painéis. Teremos uma maior, destinada às refeições, porque pretendemos que as pessoas fiquem cá durante todo dia”, acrescentou.

Questionado sobre o valor investido nas instalações, Albertino Graça justificou o montante com a falta de espaços adequados na cidade para acolher o evento.

“Não há espaço na cidade que pudesse acolher o fórum. O fórum tem um formato diferente, não conseguiríamos encontrar um espaço na cidade que pudesse acolher todos os participantes. Estamos a falar de cerca de 80 temas, sendo 10 por nave, por dia. Isso não seria possível na cidade. Mas tem outro aspecto importante, mostrar que estamos a fazer algo diferente”, assegura.

Sob o lema “Transformar São Vicente numa ilha atractiva, dinâmica e competitiva”, o fórum, segundo a organização, visa estabelecer uma agenda de desenvolvimento da ilha nos próximos anos.