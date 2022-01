​Fórum Pensar São Vicente foi um evento "para todo o país" - Augusto Neves

O Governo enaltece a realização do Fórum Pensar São Vicente 2035 e reafirma a intenção de colocar São Vicente no epicentro do desenvolvimento da economia azul. O presidente da Câmara Municipal acredita que o encontro foi útil para lá da região norte. O evento de três dias terminou na noite de sexta-feira.

O vice-Primeiro-Ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, relembrou que São Vicente é o centro da economia azul e das indústrias criativas. “Temos uma visão conjunta, ficou claro no Fórum, de fazer de São Vicente o epicentro da economia azul em Cabo Verde, das indústrias criativas, mas uma indústria criativa ancorada no turismo e também na economia digital e no capital humano. Para lá chegarmos, temos de continuar a pensar grande e a planificar o desenvolvimento”, disse. Olavo Correia sublinhou o facto de o Fórum ter acontecido numa altura em que o executivo está a finalizar instrumentos estratégicos de desenvolvimento. “O Fórum ocorre num momento especial, em que São Vicente tem o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS), em que o Governo está a ultimar a política de coesão territorial e em que iniciámos um novo ciclo de planeamento a nível nacional, ou seja, a elaboração do PEDS II, dos principais planos estratégicos sectoriais dos projectos transformadores deste ciclo governativo, a que se seguem os planos de desenvolvimento regional”, referiu. O Fórum Pensar São Vicente reuniu diversas personalidades, durante três dias, para debater e projectar o futuro da ilha e da região norte, numa perspectiva de longo prazo. O presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, no seu discurso de encerramento, sublinhou a transversalidade da agenda. “As discussões foram profundas e iremos tirar reflexões e ilações de extrema importância para o sucesso das nossas ilhas, porque a realidade cabo-verdiana é igual. Toda a contribuição aqui recebida será para irmos organizando e poder, mais tarde, mostrar que valeu a pena”, afirmou. “Eu vejo o Fórum, para além de São Vicente, da região norte, para todo o país. Aquilo que se tratou aqui é para o desenvolvimento de Cabo Verde”, garantiu. Organizado pela câmara local, o Fórum Pensar São Vicente 2035, reuniu membros do governo, das diferentes autarquias do país, a classe empresarial, académicos, entre outros. Decorreu entre 19 a 21 de Janeiro, na zona de Ribeira de Julião, em espaço especialmente montado para o efeito. O evento teve como base temas como planejamento, investimento, educação, cultura, economia marítima, ambiente e turismo, revisitando projectos em curso ou anunciados, nomeadamente o Data Center, requalificação do eixo Electra-Cabnave, reaproveitamento do espaço da ex-ONAVE, Mindelo Golf Resort, Hotel Salamansa, entre outros.

