Augusto Neves anuncia missão dos ministérios das Finanças e Coesão Territorial visita Câmara Municipal de São Vicente

A Câmara Municipal de São Vicente aguarda, para esta semana, uma delegação do governo, composta por elementos dos ministérios das Finanças e da Coesão Territorial.

Em causa, o impasse que se regista na autarquia desde Janeiro, devido à falta de entendimento entre o presidente da Câmara Municipal e os vereadores eleitos pelos partidos na oposição.

Anuncio foi feito hoje, em conferência de imprensa, pelo presidente da CMSV, Augusto Neves.

“O Governo já tinha solicitado, há alguns meses, toda a documentação sobre este processo. Tivemos de preparar todas as actas, as assinaturas pertinentes de todas as reuniões. Enviámos ao governo toda a documentação. Possivelmente, estarão cá esta semana, para se reunirem com o presidente, com o secretário municipal e com os vereadores da UCID, do PAICV e, talvez, com uma outra entidade que essa comissão achar conveniente”, afirma

Sem avançar mais pormenores, Augusto Neves diz esperar que a vinda da delegação ajude a resolver o actual impasse.

"Estamos com toda a tranquilidade, estamos a cumprir tudo aquilo que está na lei. A lei é clara, por isso não temos por que ter receio e espero que a vinda dessa comissão seja uma forma de tomar uma decisão melhor para o desenvolvimento da ilha e o bem-estar da população”, assegura.

Recorde-se que o MpD venceu as eleições de 25 de Outubro de 2020, em São Vicente, mas sem maioria absoluta. Na câmara, conseguiu quatro mandatos. A UCID elegeu três vereadores e o PAICV dois.

Desde então, são várias as denúncias, de ambos os lados, sobre a falta de entendimento na gestão da autarquia entre os partidos da oposição e o presidente eleito. Em 27 de Julho de 2021 foi estabelecido um memorando de entendimento mas que, segundo a oposição, alegadamente, não produziu efeitos práticos.