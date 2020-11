Distribuição dos pelouros em São Vicente conhecida na próxima semana

O processo para distribuição dos pelouros em São Vicente deve ficar concluído na próxima semana. Garantia deixada hoje pelo reempossado presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, em conferência de imprensa.

“Neste momento, estou a trabalhar os pelouros com toda a tranquilidade. Irei distribuí-los para governação e espero que todos os eleitos estejam disponíveis para dar a sua contribuição para o desenvolvimento desta ilha. Pelo menos a maioria terá pelouros, porque precisamos agora de trabalhar, mas todos”, refere.

Sobre a questão da profissionalização dos vereadores, Neves afirma que é uma questão que está a ser analisada, tendo em conta a disponibilidade financeira do município. Na próxima semana, também deverá ser apresentado o primeiro draft do orçamento para o próximo ano.

“Pensamos reunir a Câmara Municipal na próxima semana. Apresentar o draft do orçamento, para os vereadores trabalharem também os pelouros, para que possamos ter ainda no mês de Dezembro o plano de actividades pronto e envia-lo à Assembleia”, explica.

O autarca sanvicentino afirma que ainda não contactou os partidos que também elegeram vereadores nas autárquicas de 25 de Outubro.

Questionado sobre a posição da UCID, que já indicou que os pelouros de Urbanismo, Social e Finanças interessam ao partido, Neves recorda que esta é uma competência que cabe ao presidente.

“Quem pede Urbanismo, Gestão e Finanças pede a presidência da câmara também. Os pelouros são da competência do presidente e, obviamente, discutiremos de acordo com a valência do vereador. Temos isso sempre em conta, o pelouro que consegue trabalhar e melhor dar a sua contribuição. Todas as plataformas apresentadas têm coisas boas. Aliás, por isso é que foram sufragadas, cada um com o seu número de votos. Teremos que respeitar a vontade da população”, sublinha.

O MpD venceu as eleições de 25 de Outubro, em São Vicente, mas sem maioria absoluta. Na Câmara, conseguiu quatro mandatos. A UCID elegeu três vereadores e o PAICV dois.