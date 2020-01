​Augusto Neves diz que São Vicente tem hoje um “movimento nunca visto”

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente diz que a ilha tem hoje um movimento muito forte e nunca visto. Augusto Neves aponta, por exemplo, os empreendimentos hoteleiros em curso ou em vias de arrancar, nomeadamente a Ouril Hotels, o Hotel Cruzeiro e o Hotel Maria do Carmo que já estão em obras, assim como o Golden Tulip Hotel e o Hotel Sheraton que vão nascer na Laginha.

A posição de Neves foi manifestada hoje, em conferência de imprensa de reacção ao balanço negativo do desempenho do executivo feito quinta-feira por Alcides Graça, líder da Comissão Política Regional do PAICV.

“São Vicente tem hoje outra cara e preocupa aqueles que da ilha só pretendem correr atrás dos seus interesses pessoais. Não é por acaso que a população aumentou consideravelmente nesta ilha nos últimos tempos – ultrapassa hoje os 95 mil habitantes. Trabalhamos diariamente para a melhoria da qualidade de vida da população, reduzindo o desemprego”, diz.

Augusto Neves apontou algumas obras já realizadas, em curso ou por arrancar, nomeadamente a requalificação da Baía das Gatas, a asfaltagem da estrada da Baía das Gatas e Salamansa, o Data Center em Ribeira de Julião, as obras de ampliação do Hospital Baptista de Sousa, o Centro de Terapia Ocupacional de Ribeira de Vinha, a obra de ampliação do Centro Nacional de Artesanato e Design e restauração da Praça Nova, o Terminal de Cruzeiros e a requalificação da ETAR de Ribeira de Vinha.

Relativamente às estradas do centro da cidade, que segundo Alcides Graça estão esburacadas, Augusto Neves diz que as obras de asfaltagem continuam no dia 16 deste mês.

“A asfaltagem das estradas da cidade começa no dia 16 de Janeiro – Rua Baltasar Lopes, Rua Fernando Ferreira Fortes, Rua do Coco, Praça Estrela, Rua Castilho, Rua Argélia, Rua Angola, Avenida capitão Ambrósio, Rua de Escola Técnica, Avenida dos Salesianos, Ribeirinha. Temos calcetamento em quase todos os bairros ou zonas da ilha”, garante.

O edil garante que já foram construídas mais de 500 habitações sociais. Relativamente ao Plano Director Municipal (PDM), Augusto Neves diz está em curso a elaboração de um novo documento.

“Neste momento nós estamos a trabalhar um novo plano que inclui a Zona Económica Especial de Economia Marítima em São Vicente. É um plano muito mais delicado. A Câmara Municipal trabalha com os seus planos. O problema é que esse senhor [Alcides Graça] não sabe o que é um plano, porque nunca pegou naquilo que deveria pegar para estudar, quanto mais pegar em coisas que ele não entende”, frisa.

Para Augusto Neves, o balanço negativo feito pelo presidente da Comissão Política Regional do PAICV, Alcides Graça tem por objectivo perturbar os trabalhos da autarquia.