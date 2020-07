Presidente da CMSV enaltece promulgação do diploma que cria ZEEEM

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, congratula-se com a promulgação do diploma que cria a Zona Económica Especial de Economia Marítima. O Presidente da República informou na semana passada que promulgou o diploma que cria a ZEEEM.

Em declarações hoje à imprensa, Augusto Neves destacou a importância do projecto para o desenvolvimento económico na região.

“Um modelo económico para a promoção do desenvolvimento da ilha, mormente a diversificação da economia na integração das fileiras de produção e promoção de exportação e a criação de emprego. A Zona Económica Especial, com um regime inovador que estabelece o regime jurídico especial da sua organização e desenvolvimento e funcionamento, propõe a criação da zona de desenvolvimento integrado e coordenado das quatro ilhas, de acordo com a especificidade de cada uma, São Vicente Santo Antão São Nicolau e Santa Luzia”, afirma.

A lei que institui a Zona Económica Especial em São Vicente e estabelece o regime especial da sua organização, desenvolvimento e funcionamento foi aprovada na generalidade em Fevereiro, no Parlamento.

Neste momento aguarda-se a sua publicação no Boletim Oficial para se proceder à escolha dos órgãos sociais, escolhidos entre autarquia e governo.

Sobre eventuais manifestações de interesse por potenciais investidores no Projecto, o autarca destaca as parcerias até agora da China e da Holanda.

“Não queremos aqui falar de A ou B, mas é um projecto de financiamento aberto. Sabemos que o governo chinês está muito próximo deste projecto mas há outros governos, como o governo holandês”, refere Augusto Neves.

O projecto de criação da Zona Económica Especial tem um prazo de execução estimado em 15 anos. O orçamento para a sua materialização ronda os 2 mil milhões dólares.