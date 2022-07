​Presidente da República em visita oficial à ilha do Maio

O Presidente da República, José Maria Neves, inicia esta quinta-feira, 07, uma visita oficial de três dias à ilha do Maio.

Esta visita, segundo uma nota da Presidência da República, acontece na linha das deslocações que vem efectuando. Neste sentido, o Chefe de Estado vai à ilha do Maio dar sequência aos contactos directos com as populações, autoridades locais e os diversos sectores de actividade, para constatar o pulsar da realidade municipal e ajudar a construir pontes para o desenvolvimento local.

O programa da deslocação de José Maria Neves à ilha inicia-se na tarde desta quinta-feira com uma visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal, Miguel Rosa, a que se segue uma visita às obras do Porto da ilha, que está em curso.

Na sexta-feira, o Presidente da República desloca-se a algumas empresas e instituições, empreendimentos turísticos, parcelas agrícolas e comunidades, para contactar as populações e inteirar-se da dinâmica actual de desenvolvimento da ilha que detém fortes potencialidades turísticas e uma importante reserva da biosfera.

Antes de regressar à cidade da Praia, no sábado, 09, José Maria Neves visita a sede do Campeão Regional de Futebol, o Barreirense e a Fundação “Maio Biodiversidade”, onde vai conhecer os trabalhos de conservação e desenvolvimento sustentável realizados pela ONG ambiental que actua na proteção da fauna e flora da ilha e cria oportunidades e benefícios de longo prazo para as pessoas.