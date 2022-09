MpD garante que aulas vão arrancar sem sobressaltos

O MpD garantiu hoje que as aulas vão arrancar sem nenhum sobressalto, uma vez que os professores já se encontram nas respectivas escolas e os manuais, até ao 8° ano, foram disponibilizados atempadamente.

A garantia foi dada pelo secretário-geral adjunto do partido, Euclides Silva, em conferência de imprensa.

Nas suas declarações, o porta-voz do MpD destacou que pela primeira vez, desde o surgimento da COVID-19, as aulas iniciam sem quaisquer medidas de contingência.

Tudo porque, conforme defendeu, o governo trabalhou na criação de condições sanitárias para que os alunos ficassem o menor tempo possível fora das escolas e mobilizou vacinas para controlar a pandemia.

"As aulas vão arrancar sem sobressaltos. Os professores já se encontram nas respetivas escolas, os manuais, até ao 8° ano, foram disponibilizados atempadamente e a reforma do sistema de ensino vai continuar, desta feita, beneficiando os alunos do 10° ano, contemplando um novo plano curricular", assegurou.

No que tange aos manuais, Silva afirmou que pode haver rupturas de estoque em algumas lojas, mas que a FICASE tem stock suficiente para fazer a reposição dos mesmos.

Para Euclides Silva, o governo está a cumprir o seu compromisso de reforçar o ensino das línguas, da matemática e das tecnologias de informação e comunicação.

"A título de exemplo, a matemática passa a ser ensinada até ao 12° ano em todas as áreas. Agora, com a reforma, os alunos vão poder escolher as áreas com que pretendam concluir o ensino secundário no 10° ano, em vez do 11° ano - como acontecia no passado", exemplificou.

Um outro exemplo apontado pelo secretário-geral adjunto é a reabilitação do parque escolar, tendo sido mais de 70 escolas do país reabilitadas para receber os alunos no presente ano lectivo e a construção de novas salas de aulas.

"O MpD tem cumprido com os professores e o Governo vem regularizando as muitas pendências com a classe docente que se vinham arrastando desde 2008. É nosso compromisso zerar todas as pendências até o final do presente ano lectivo, conforme tínhamos garantido. É nossa ambição ter um ensino de qualidade e em linha com as melhores práticas internacionais. Para que tal aconteça, é necessário ter um corpo docente capacitado, motivado e com sua situação laboral resolvida", disse.