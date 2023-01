“Mobilizar a Nação para continuarmos a proteger a economia e as pessoas” – primeiro-ministro

O primeiro-ministro reafirmou hoje que o Governo vai prosseguir na mobilização da Nação cabo-verdiana para continuar a proteger a economia cabo-verdiana e as pessoas, ciente de que serão necessárias transformações tendo em conta o contexto actual de crise.

Ulisses Correia e Silva, que falava na cerimónia de apresentação dos cumprimentos de ano novo ao Presidente da República, José Maria Neves, sublinhou que os últimos três anos foram “muito exigentes” perante um contexto externo “muito difícil” de crises, mas que Cabo Verde conseguiu dar “boas respostas” a nível sanitário e da protecção.

“E agora com a guerra na Ucrânia temos incertezas sobre quando e como esta guerra terminou os seus impactos econômicos globais são graves, mas nós já fizemos alguns combates e estaremos preparados para continuar a fazer esse bom combate”, realçou.

Neste sentido, disse que a ideia passa pela mobilização da Nação cabo-verdiana para continuar a proteger a economia, as pessoas e ao mesmo tempo não perder o sentido daquilo que são as transformações necessárias, sendo que durante todos esses períodos das crises, sintetizou, o Governo teve que trabalhar em várias frentes, não só na gestão das emergências, mas também ajustes perante as secas.

“O mundo está a viver também uma tripla crise, as alterações climáticas são um facto, mas se vermos todo o percurso daquilo que foi o bom combate às crises e ao mesmo tempo trabalhar no sentido da resiliência da diversificação da economia cabo-verdiana, da sua preparação para que possamos estar em condições de maior resiliência para enfrentar futuras crises”, apontou.

Ulisses Correia e Silva considerou ainda que é preciso transmitir confiança, sendo que “muita coisa já foi feita”, mas também pelo engajamento do Governo em preparar o País para as transformações necessárias.

Por outro lado, o governante mostrou-se confiante quanto ao crescimento económico, já que os indicadores são “animadores”.

O chefe do Governo disse esperar ainda que em 2023 os actores políticos possam chegar a um consenso para a eleição dos órgãos externos à Assembleia Nacional, “importantes no sistema político” cabo-verdiano.

Durante a sua intervenção deixou uma mensagem de confiança e de trabalho conjunto, e disse contar com o engajamento de todos cabo-verdianos, de todas as forças, da diáspora, mas também dos parceiros de desenvolvimento e investidores que confiam na economia cabo-verdiana.