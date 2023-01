Guterres vê condições inéditas para debate sobre reforma do Conselho de Segurança

​O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) acredita que, pela primeira vez, estão criadas condições para uma discussão "séria" sobre a reforma do Conselho de Segurança (CS), que eventualmente possa levar à admissão de novos membros permanentes, incluindo em representação do continente africano. António Guterres falava ao princípio da noite de sábado, no Mindelo, durante o evento CV Next - Prime Minister Speaker Series, do qual foi convidado.

Com a disponibilidade demonstrada, na última Assembleia Geral (AG), tanto por Rússia, como por Estados Unidos da América (EUA), para estudarem a integração de novos membros permanentes no Conselho de Segurança, o líder da ONU vê aberta a possibilidade de se trabalhar nesse sentido. “Pela primeira vez, vai ser possível discutir a sério essa reforma, porque até agora a discussão era uma brincadeira, para falar com total sinceridade. Não havia documento de base para a discussão e não havia relatório da discussão. Ou seja, todos os anos, a comissão [de reforma] era empossada, trabalhava durante um ano, não havia nada de input para essa comissão e não havia nada de output que essa comissão pudesse dar”, declarou. Na última sessão plenária da AG da ONU, o presidente norte-americano, Joe Biden, deu conta da abertura de Washington para acolher membros permanentes de África e América Latina. Ao mesmo tempo, Sergey Lavrov, chefe da diplomacia de Moscovo, admitiu a entrada de Brasil e Índia no órgão. Guterres, que não quer dar qualquer "falsa esperança", lembrou que nenhuma reforma do CS poderá ser feita à revelia dos seus membros permanentes, que têm poder de veto. EUA e Rússia são, historicamente, duas peças essenciais para bloquear ou fazer avançar qualquer medida. Também são membros permanentes a França, o Reino Unido e a China. “Creio que há condições para que a comissão que trata da reforma do Conselho de Segurança possa efectivamente começar uma discussão séria. Será que essa discussão leva ou não a algum resultado? É ainda cedo para o dizer, porque todos conhecemos as dificuldades”, reforçou. O CV Next - Prime Minister Speaker Series é uma iniciativa do chefe de Governo, Ulisses Correia e Silva. A sessão de sábado teve lugar no pátio do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD). A visita do secretário-geral das Nações Unidas a Cabo Verde ocorre no âmbito da passagem da regata The Ocean Race pelo arquipélago. Na segunda-feira, o SG fará a abertura da Ocean Summit, evento integrado no stopover do evento de vela. Durante a sua intervenção, e conforme o seu porta-voz, Farhan Haq, espera-se que aborde a problemática das alterações climáticas e da destruição dos ecossistemas, nomeadamente oceânicos, com enfoque nas consequências enfrentadas pelos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Antes, este domingo, Guterres estará de visita a Santo Antão.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.