​Guterres solidário com esforços de desenvolvimento de Cabo Verde

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exprimiu hoje solidariedade e apoio a Cabo Verde, depois de debater com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva as vias de desenvolvimento do país.

“O secretário-geral e o primeiro-ministro debateram os progressos de Cabo Verde no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente através do Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2022-2026 ("PEDS II") e os esforços para a recuperação económica e alívio da pobreza”, lê-se numa nota da ONU sobre o encontro. Na reunião, ambos debateram também “os esforços para fazer avançar a agenda dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, sigla inglesa)”, que têm desafios específicos. Entre as dificuldades a ultrapassar, Cabo Verde tem insistido na necessidade de ajustar os critérios internacionais de acesso ao crédito à dimensão dos pequenos Estados, sob pena de se sacrificarem populações inteiras só porque determinadas métricas não se aplicam aos SIDS. “O secretário-geral reiterou o apoio e solidariedade das Nações Unidas ao Governo e ao povo de Cabo Verde”, conclui a nota. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva está em Nova Iorque para participar na assembleia-geral da ONU, onde discursa no sábado.

