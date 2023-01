​António Guterres destaca Cabo Verde como “exemplo admirável de boa governação”

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) considera que Cabo Verde é hoje um “exemplo admirável” de boa governação e de esforço para o desenvolvimento sustentável. António Guterres falava hoje à imprensa, após um encontro com o Presidente da República, no Palácio do Povo, em São Vicente.

O líder da ONU entende que o arquipélago tem sido vítima do contexto internacional e pela sua insularidade. “Cabo Verde é vítima de ser um Estado insular e de uma ordem internacional profundamente injusta no plano financeiro, no plano do comércio. Por isso, quis exprimir ao Presidente da República a total solidariedade das Nações Unidas com Cabo Verde e os votos de que o esforço que o país tem desenvolvido, nomeadamente na protecção dos oceanos, como grande Estado, que esse esforço tenha êxito e seja recompensado pela comunidade internacional”, afirma. António Guterres recorda que este é o ano do centenário de Amílcar Cabral, uma personalidade que “para as Nações Unidas é uma referência fundamental”, e que “contribuiu para a democratização de Portugal e a descolonização”. António Guterres está de visita a Cabo Verde desde sábado, no âmbito da passagem da Ocean Race por São Vicente.

