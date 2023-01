Ministra da Coesão Territorial preside reunião do Conselho de Coordenação Regional nos Paços do Concelho

A ministra da Coesão Territorial, Janine Lélis, encontra-se na ilha do Sal para presidir a reunião do Conselho de Coordenação Regional, com lugar esta terça-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, além de efectuar visitas a algumas estruturas na ilha.

O Conselho de Coordenação Regional, explica uma nota a que Inforpress teve acesso, é o órgão que faz a coordenação da execução, seguimento e avaliação da Política Nacional de Coesão Territorial a nível da ilha entre o Governo, os municípios e as organizações da sociedade civil, especialmente nos domínios da descentralização e das políticas de desenvolvimento local e regional. Apresentação do Conselho de Coordenação Regional; Estratégia da Habitação e dos Equipamentos Sociais;Gestão das Praias na Ilha do Sal; Integração dos Produtos e Serviços Locais na Cadeia de Valor do Turismo;Turismo e Coordenação de Actores Institucionais para o Desenvolvimento são os pontos da agenda de trabalho. Ainda no âmbito desta sua deslocação ao Sal, a governante propôs visita à escola Kite Beach em Santa Maria, na zona da Costa da Fragata e à Conserva de Peixes do Sr. Capelo, a Associação Unidos para o Futuro das Crianças de Terra Boa, a Lavandaria Lombinha de Ponta Preta, e o Aviário de José Ramalho, também na zona de Terra Boa.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.