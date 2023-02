Contrato de concessão de transporte marítimo inter-ilhas não passa letra “letra morta”- PAICV

Para o PAICV, o contrato de concessão o serviço público de transporte marítimo inter-ilhas não passa letra “letra morta”, uma vez que não há cinco navios novos, conforme prometido e não há ligações eficientes, seguras e regulares.

A afirmação do PAICV foi feita pela deputada Carla Lima, durante a sua declaração política na sessão parlamentar de hoje.

Conforme declarou, o Governo “se recusa” a dar a o braço a torcer, reconhecendo que a solução que prometeu para as ligações inter-ilhas fracassou em toda a linha.

“O contrato de concessão não passa de letra morta. Não temos cinco navios novos, conforme prometido, no início da concessão; invés disso, o país dispõe neste momento de apenas dois navios operacionais para ligar as nove ilhas habitadas. O Chiquinho BL, que apenas faz a ligação entre São Vicente e Santo Antão e o Dona Tututa, que tem conhecido avarias recorrentes”, apontou.

Carla Lima questionou o facto de navios do Estado como Praia d´Aguada, Liberdadi e Kriola terem sido retirados da concessão, trazendo problemas aos passageiros cabo-verdianos e consequentemente ligações ineficientes, inseguras e irregulares.

“Não há o cumprimento das linhas e rotas estabelecidas no tão propalado contrato de concessão de serviço público de transportes marítimos de cargas e passageiros”, afirmou.

Relativamente às declarações do Primeiro-ministro de que as negociações sobre o contrato de concessão devem ser fechadas em breve, o PAICV questinou quando e que condições serão criadas e se o Governo vai adquirir barcos novos para os colocar ao serviço da CVI e quanto vão custar.

De salientar que a Direção Nacional de Política do Mar (DNPM) garantiu, este sabádo, que até esta data, o Estado já pagou à CV Interilhas (CVI) o montante de 427.827.628 escudos, referente à dívida reconhecida em Dezembro de 2022, no valor de 581.275.085 escudos e que o processo de revisão do contrato de concessão será concluído nos próximos dias.