Governo quer ICCA mais próximo das comunidades

O Governo quer os serviços do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) mais próximos das comunidades. O objectivo é responder, de forma mais eficaz, aos problemas que afectam crianças em situação de rua, no seio de famílias pobres e vítimas de agressão, disse hoje, em São Vicente, a Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima.

A governante discursava durante a cerimónia de posse do novo delegado do ICCA em São Vicente, Humberto Bruno Delgado. “Nós precisamos que tenham muito mais engajamento para conseguirmos resolver alguns problemas, como por exemplo a situação das crianças de rua ou na rua, a situação das crianças que vivem no seio de famílias muito pobres, a situação das crianças que sofrem de agressão física e psicológica. Isso exige muito trabalho de terreno, muita dedicação, visitas constantes às comunidades, sensibilização constante às comunidades e nós temos vindo sempre a alertar os serviços no ICCA para a necessidade de estarem mais próximos das comunidades, das populações e das famílias de uma forma geral”, diz. Perante uma plateia composta por instituições como a Polícia Nacional, Polícia Judiciária, Câmara Municipal, Aldeias SOS, Delegacia de Saúde e Ministério da Educação, Lídia Lima pediu um envolvimento de todos para um “trabalho cerrado” contra qualquer acto que viola os direitos das crianças. “Temos condições para dizer que todos os serviços podem actuar conjuntamente e fazer um trabalho cerrado contra tudo aquilo que viola os direitos das nossas crianças. Temos vindo a conhecer algumas situações que demonstram que ainda existe alguma fragilidade nesta articulação entre as várias instituições, pelo que aproveito este momento para apelar às instituições de São Vicente para se engajarem e fortificarem todo o serviço ou trabalho do Comité Municipal para a Infância que deve ser activado aqui em São Vicente”, defende. O novo delegado do ICCA em São Vicente, Humberto Bruno Delgado, promete inovação e reforço da instituição na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. “É nosso dever garantir o acesso à educação de qualidade, à saúde, à cultura, ao lazer, ao desporto. Precisamos assegurar que todas as crianças e adolescentes tenham igualdade de oportunidade independentemente da sua origem social, étnica ou económica. A nossa missão no ICCA será ampliar e aprimorar os programas já existentes, buscando constantemente inovação e soluções eficazes para enfrentar os desafios que se apresentam”, aponta. Durante a cerimónia, a Secretária de Estado da Inclusão Social reconheceu o papel dos funcionários do ICCA na protecção infantil, pelo que anunciou a aprovação de um novo PCCS da instituição e a sua entrada em vigor a partir do próximo ano.

