​Mais de 9 mil idosos vivem em pobreza extrema em Cabo Verde

Mais de nove mil idosos vivem em situação de pobreza extrema em Cabo Verde, mais de oito mil estão na pobreza e outros oito mil encontram-se em situação de vulnerabilidade. São pelo menos estes os dados que constam do Cadastro Social Único (CSU), divulgados hoje pela Secretária de Estado para a Inclusão Social, Lídia Lima.

A governante falava durante o lançamento da “Semana da Pessoa Idosa” que teve lugar na Academia de Música Jotamonte, em São Vicente.

“Perante esses dados, o Governo de Cabo Verde assume a sua responsabilidade e é um Governo que está bastante preocupado com a questão do envelhecimento da população, que se preocupa com o envelhecimento saudável dos nossos idosos. E é por isso que criou o plano nacional de cuidados, que consiste na formação de cuidadores para prestarem um melhor serviço aos nossos idosos.

Durante a sua intervenção, Lídia Lima elencou várias medidas adoptadas pelo executivo para apoiar os idosos a nível social e económico, mas defende que o investimento em programas de apoio deve envolver, para além do Estado, a sociedade, instituições públicas e privadas. A tutela da pasta da família destaca, nomeadamente, programas que visam proteger os idosos dos diversos tipos de violência tanto a nível verbal, física, psicológica, o abandono, a negligência, a violência sexual e financeira.

“Muitos dos nossos idosos sofrem de violência financeira na nossa sociedade, e isso é do conhecimento de todos. Portanto, para termos esses investimentos, que também passa pela criação de serviços comunitários de qualidade, onde os próprios idosos também possam dar a sua contribuição na definição dos tipos de serviços que querem para si, para tudo isso é preciso que haja também um forte engajamento da sociedade, das instituições públicas e privadas, do estado, de todos nós”, diz.

Na sua intervenção, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, defendeu que o primeiro trabalho começa na família.

“Se todos fizéssemos um pouco de certeza teríamos uma velhice muito mais alegre e um envelhecer com dignidade. Muitas das dificuldades começam na família porque os cuidados não são as melhores. As instituições fazem dentro das possibilidades do país, dentro daquilo que são os apoios e os rendimentos, mas sabemos que tudo tem um custo”, afirma.

A “Semana da Pessoa Idosa” começou hoje e termina no dia 1 de Outubro. A abertura contou com a presença de pessoas idosas, instituições públicas e privadas de solidariedade e sociedade civil.

O evento enquadra-se no Dia Internacional do Idoso, que se celebra no próximo sábado, sob o lema “A protecção social da pessoa idosa: envelhecer com dignidade”.