PM defende "nova abordagem" na relação entre Cabo Verde e a sua diáspora

​O primeiro-ministro destaca a importância de uma nova abordagem na relação entre Cabo Verde e a sua diáspora. A ideia, segundo o chefe do governo, é a aposta no posicionamento de Cabo Verde como uma economia do conhecimento, para gerar valores.

Posição expressa hoje, em São Vicente, durante a abertura da conferência “Diáspora Cabo-verdiana, Migrações e Desenvolvimento”, para assinalar o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades.

“Temos uma diáspora antiga, os cabo-verdianos emigraram por diversas razões, de sobrevivência, procura de outras oportunidades e hoje temos uma diáspora de sucessos, com diversas valências capacidades, conhecimentos, qualificações, que pode ser um grande capital e agregar àquilo que nós temos no país”, explica.

Numa outra frente, Ulisses Correia e Silva enaltece o papel das remessas dos emigrantes para “o desenvolvimento e crescimento económico” do arquipélago mas defende o incentivo à remessa para o “investimento produtivo”.

“Essa perspectiva tem que ser mais do que as transferências de remessas, que têm sido factor importante para a economia. Temos que passar dessas transferências financeiras para transferências para o investimento produtivo e tem havido alguma mudança nesse sentido. Há já mais procura para o investimento produtivo, quer no turismo, quer nas próprias tecnologias de informação e comunicação e transferências de conhecimento”, refere.

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, chamou a atenção para a necessidade de uma reflexão concertada sobre a dimensão cultural na política externa de Cabo Verde.

“Considerando a imperatividade da defesa e da promoção da identidade cultural, através de uma política externa concentrada na concretização de objectivos consensualizados, em termos de interesse nacional, torna-se pertinente e oportuno reflectir sobre a dimensão cultural da política externa cabo-verdiana como vector estratégico e específico da afirmação de Cabo Verde no mundo”, afirma.

As comemorações do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades começaram hoje em São Vicente. As actividades para marcar a efeméride prolongam-se nos próximos dias, com a realização de um encontro no Fogo sobre “A importância da criação de um museu da diáspora cabo-verdiana”, previsto para o dia 22. No dia 26, será a vez da cidade da Praia receber uma conferência com foco no "Projecto do memorial dos veteranos cabo-verdianos nos EUA”, evento que deverá encerrar as celebrações.