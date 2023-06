PAICV apresenta “calorosas e fraternais” felicitações ao PAIGC pela vitória nas legislativas na Guiné-Bissau

O PAICV apresentou as suas “calorosas e fraternais felicitações” ao PAIGC e ao seu presidente, Domingos Simões Pereira, pela vitória da Coligação PAI – Terra Ranka nas últimas eleições legislativas na Guiné-Bissau.

Num comunicado a que a Inforpress teve hoje acesso, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) saudou ainda ao “Povo Irmão Guineense”, pelo civismo, elevada participação e pela escolha, livremente pronunciada.

A missiva relembrou ainda que por causa das relações históricas e as afinidades culturais entre os dois povos, normalmente as eleições na Guiné-Bissau são seguidas em Cabo Verde e pelos cabo-verdianos, em geral, com “grande interesse”.

“O PAICV e eu, particularmente, pudemos acompanhar todo o processo e todos os desafios que o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) teve que enfrentar para cumprir a missão de se apresentar ao último pleito eleitoral do passado domingo, dia 4 de Junho, na sequência da dissolução do parlamento”, lê-se na nota assinada pelo presidente do PAICV, Rui Semedo.

O PAICV frisou ainda que, “os irmãos guineenses”, de uma forma “ordeira e responsável”, manifestarem-se nas urnas e fizeram as suas escolhas em prol da paz, “pela boa governação, pela estabilidade e pelo desenvolvimento económico e social”.

“Os resultados eleitorais foram claros e reveladores de uma grande vontade dos guineenses em conferir a Coligação Eleitoral Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) – Terra Ranka, uma maioria absoluta para garantir a estabilidade e a governabilidade do país, para um renovar de esperanças num futuro de paz, de justiça e de desenvolvimento inclusivo”, frisou.

Com esta vitória, o PAICV afirmou estar certo de que a Coligação PAI – Terra Ranka, da qual o PAIGC é “pedra essencial”, terá as condições essenciais para implementar o seu programa eleitoral, melhorar as condições de vida dos guineenses e projectar este “país irmão” para novos patamares de desenvolvimento.

A coligação PAI – Terra Ranka, que junta o PAIGC, a União para Mudança, o Partido da Convergência Democrática, o Movimento Democrático Guineense e o Partido Social-Democrata, ganhou as eleições legislativas na Guiné-Bissau, conforme declarou na quinta-feira a Comissão Nacional da Eleições.

Os resultados provisórios indicam que o PAI – Terra Ranka obteve 54 mandatos, dos 102 que compõe o parlamento guineense, seguido do Movimento para Alternância Democrática (MADEM-G15), apoiado pelo Presidente Umaro Sissoco Embaló, com 29 mandatos.

Na terceira posição figura o Partido da Renovação Social (PRS) com 12 deputados, enquanto o Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG), um dos mais recentes partidos políticos, conseguiu eleger seis mandatos e o APU-PDGB, do primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabian, não foi mais além de um deputado.

Os resultados definitivos, que, ao que tudo indica, não serão diferentes dos provisórios, devem ser anunciados nos próximos dias.

Participaram no escrutínio 20 partidos políticos e duas coligações eleitorais.

Estas são as sétimas eleições legislativas na história da democracia guineense.