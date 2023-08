“Sou candidato a mais um mandato à frente da Câmara Municipal da Praia” – Francisco Carvalho

O actual presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, declarou hoje que é candidato e que continua a ser candidato às próximas eleições autárquicas, previstas para o próximo ano.

O anúncio foi feito por Francisco Carvalho, questionado pela imprensa sobre a possibilidade de uma recandidatura, quando afirmou que o Movimento para a Democracia (MpD) “está nervoso” porque “não tem candidato” à Câmara Municipal da Praia.

A declaração foi feita na sequência de uma conferência de imprensa, para reagir à decisão da não admissão pelo Tribunal Constitucional do recurso sobre a nomeação da secretária municipal em que o MpD responsabilizou o autarca por actos de ilegalidades praticadas dentro da autarquia.

“Eu sou candidato à Câmara Municipal da Praia, vou continuar a ser com ajuda de Deus, com vida e saúde”, declarou, lembrando que o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) já manifestou o apoio há já alguns meses.

Segundo Francisco Carvalho, o MpD vem tentando “vários nomes para ver qual é que pega”, através de sondagens nas redes sociais, que têm demonstrado, conforme afiançou, “um desastre total para a oposição”.

“Eu tenho muita esperança de que virão outros democratas para nos brindarem com um outro MpD, que o país realmente precisa, porque este, de facto, está desorientado porque perdeu a câmara da Praia, e está obcecado com ela”, declarou.

Isto porque, segundo o autarca, o MpD divulgou muito a ideia de que iria para a Câmara Municipal da Praia “um estagiário, um aprendiz”, sempre naquela linha de “tentar criar narrativas e manipular a opinião pública”.

Mas, asseverou, a sua equipa “está tranquila, tem princípios e valores éticos e morais inatacáveis”, pelo que, afirmou, vai continuar e as pessoas terão a oportunidade de, com o tempo, perceber ainda mais, tendo em conta que “os sinais têm sido positivos e há cada vez mais manifestações de apoio”.

Câmara da Praia vai acatar decisão do TC sobre nomeação da secretária municipal

Na mesma ocasião presidente da Câmara Municipal da Praia assegurou que vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional (TC) de não admissão do recurso sobre a nomeação da secretária municipal e procurar a melhor forma de ultrapassar a situação.

“Vamos acatar aquilo que já está decidido pelo TC e nós, enquanto instituição democrática, da República que segue a lei, vamos ver a melhor forma de ultrapassar esta situação, mas sempre dentro da lei”, declarou Francisco Carvalho.

O presidente explicou que a câmara da Praia está a funcionar com um secretário municipal em regime de acumulação, o que, acrescentou, está previsto no quadro legal do país, enquanto República.

“Queremos deixar bem claro que em nenhum momento violamos nenhuma lei, rigorosamente nada foi violada, escolhemos a secretária municipal, submetemos o visto do Tribunal de Contas que foi recusado, submetemos um recurso que a lei nos permite, tudo normal, e dentro da legalidade”, frisou, tendo declarado que “este barulho todo do MpD” é uma “tentativa de iludir, enganar e ludibriar” os cabo-verdianos.

Sobre a afirmação do MpD de que este acto demonstra mais um acto de ilegalidade praticado pelo presidente, ou seja, de “manter uma secretária municipal ilegal há mais de dez meses e que todos os seus actos podem vir a ser declarados nulos” respondeu que é público que na gestão do MpD vários secretários municipais trabalharam sem o visto do Tribunal de Contas.

“O MpD é assim que funciona, com narrativas, com falsificações, com tentativas de falsificação de realidade, fazem todo este barulho para precisamente esconder aquilo que na prática fizeram no passado”, acusou.

Como exemplo, indicou que vários secretários municipais na gestão do MpD trabalharam sem o visto do Tribunal de Contas, e que no caso do Mercado do Coco, na parte final, às vésperas desse partido perder as eleições, teve um visto recusado pelo Tribunal de Contas.

Deste modo, Francisco Carvalho considerou que o MpD “está nervoso”, justificando que as sondagens revelam “resultados desastrosos” para este partido na Praia, daí que, fundamentou, tentam “sufocar e colocar todas as baterias contra a autarquia”.

Pediu a todas as instituições e aos cabo-verdianos no sentido de ajudá-lo a perceber como é que fica a situação dos “vários secretários municipais que o MpD nomeou”, esperando contribuições em capacidade de investigação.