Presidente da Câmara Municipal da Praia pede "mudança de postura" da oposição

O presidente da Câmara Municipal da Praia (CMP), Francisco Carvalho, aconselhou hoje o Movimento para a Democracia (MpD-oposição) a “mudar de rumo” e a parar de se constituir como um obstáculo ao desenvolvimento do município.

Francisco Carvalho, que discursava na sessão solene comemorativa do dia do Município da Praia, apontou que desde da sua eleição tem sido “afrontado” pela oposição com o discurso de que “a câmara vai cair e de que está a prazo”.

“Por isso quero deixar um alerta para toda a sociedade cabo-verdiana no sentido de aconselhar a aposição a mudar de rumo e parar de se constituir como um obstáculo ao desenvolvimento da Praia”, exortou o edil, apontando que o foco do MpD tem sido “derrubar a Câmara Municipal da Praia”.

“Houve até um ministro da República que pediu, nas redes sociais, dizendo ‘tic-tac’ numa alusão a um cronómetro a marcar os minutos para câmara cair” contou Francisco, acrescentou que logo na sua tomada de posse foi lançada a ideia” pela posição “de que a Câmara Municipal da Praia não duraria nem um mês, uma vez que não teria capacidade para elaborar e aprovar o orçamento.

Por isso, adiantou que nestes dois anos e seis meses de mandato, tem constatado que o maior desafio da sua governação camarária tem sido garantir que a “democracia continue a prevalecer”.

“Esta é uma das mais importantes lições que retiro neste dois anos e seis meses de mandato na câmara da Praia: a democracia está em perigo todos os dias”, disse edil, apelando à união de todos no princípio das regras do jogo democrático.

“Vamos às eleições e depois da contagem dos votos quem tiver a maioria ganha o direito inviolável de governar”, advertiu, reiterando que “esta postura do MpD é um ataque à vontade popular, à escolha do eleitor e ao jogo democrático.

No entanto, para Francisco Carvalho, neste Dia do Município da Praia, mais do que apresentar as realizações conseguidas é preciso ressaltar as metas e os impactos que a Câmara da Praia preconiza.

“O nosso foco é o trabalho, é a produção de resultados. Levamos a sério o mandato que nos foi solenemente atribuído pelo povo”, apontou Francisco Carvalho, defendendo que este é o único caminho para vedar o avanço de extremismos das sociedades contemporâneas.

Para terminar, deixou a garantia de “tudo fazer” para continuar a criar e a melhorar das condições de vida dos munícipes e de todos os seus visitantes, tendo em vista a construção de uma “Praia para Todos”.