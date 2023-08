TCV nega alegações de tratamento discriminatório e reafirma cobertura equitativa dos partidos, incluindo PAICV

A Direcção da Televisão de Cabo Verde (TCV) refutou hoje as alegações de tratamento discriminatório feitas pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), afirmando que os principais partidos políticos, incluindo o PAICV, receberam uma cobertura substancial e relativamente equitativa, através de um comunicado.

Segundo os dados da televisão pública, no período entre 2 de Janeiro e 23 de Agosto de 2023, o programa Jornal da Noite da TCV veiculou um total de 377 reportagens relacionadas a diversos partidos políticos do país.

O PAICV, segundo a mesma fonte, foi objecto de 164 reportagens, o que corresponde a cerca de 44% do total de peças veiculadas, enquanto o MpD teve 136 reportagens, representando aproximadamente 36% do conjunto.

A UCID, por sua vez, recebeu cobertura em 77 reportagens, equivalente a cerca de 20% do total.

Embora o PAICV tenha sido o partido com maior destaque nas reportagens, a diferença percentual entre a cobertura do PAICV e do MpD foi de apenas 8%. A UCID, apesar de ter recebido uma menor quantidade de reportagens, ainda obteve uma exposição significativa no Jornal da Noite.

A TCV enfatizou que as reportagens foram transmitidas durante o horário nobre das 20 horas, alcançando uma ampla audiência em todo o país.

A análise dos dados sugere que não houve qualquer viés ou preconceito na abordagem dos partidos políticos. A exposição pareceu estar alinhada com a representatividade política de cada partido e as atividades relevantes ocorridas durante o período examinado.

“ Se existisse efectivamente algum tipo de discriminação no tratamento jornalístico em relação ao PAICV, seria expectável observar uma discrepância mais pronunciada na quantidade de reportagens, possivelmente acompanhada de um enfoque excessivamente negativo”, justificou.

A direcção da TCV também observou que os resultados eleitorais de 2021 não parecem reflectir proporcionalmente a exposição dada a cada partido.

“Em conclusão, com base nos dados apresentados, não é possível afirmar que exista qualquer forma de discriminação no tratamento jornalístico por parte da TCV relativamente ao PAICV, partido que levantou a queixa. A análise demonstra que os três principais partidos políticos receberam uma cobertura substancial e relativamente equitativa no Jornal da Noite ao longo do período em análise”, finalizou.

De salientar que a a direcção do PAICV considera que o partido tem sido discriminado pela Televisão de Cabo Verde (TCV) e já apresentou uma queixa junto da Autoridade Reguladora da Comunicação Social (ARC).